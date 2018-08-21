Аякс — Динамо: онлайн-трансляция матча

Смотрите онлайн-трансляцию матча плей-офф раунда Лиги чемпионов Аякс — Динамо на Фактах ICTV в среду, 22 августа, в 22:00.

Амстердамский Аякс и киевское Динамо сойдутся на стадионе Йохан Кройф Арена в Нидерландах в рамках матча плей-офф раунда Лиги чемпионов в среду, 22 августа.

Динамо осталось пройти последний барьер. На пути к групповому этапу Лиги чемпионов – надо победить Аякс. Вице-чемпион Нидерландов, в отличие от вице-чемпиона Украины, прошел уже два раунда квалификации. Аякс оказался сильнее Штурма и Стандарта.

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В Амстердам киевляне отправились без Владислава Супряги и Николая Шапаренко, которые восстанавливаются после травм, а также без новичка Витора Буэно.

Прогноз букмекеров

По мнению букмекеров фаворитом встречи являются подопечные Эрика тен Хага. На победу Аякса дают коэффициент 1.62. Успех киевлян оценивают в 5.80. Ничейный результат встречи – 3.85.

Прогноз Фактов ICTV

Аякс — Динамо – 1:1.