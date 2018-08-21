Где смотреть Аякс — Динамо

Прямую трансляцию матча раунда плей-офф Лиги чемпионов между Аяксом и Динамо покажет телеканал Футбол 2.

В первом матче плей-офи раунда Лиги чемпионов киевское Динамо сыграет с на выезде с голландским Аяксом. Матч пройдет 22 августа на стадионе Йохан Кройф Арена в Амстердаме.

Начало матча в 22:00.

Отечественные болельщики имеют возможность посмотреть игру в прямом эфире на телеканале Футбол 2.

Также матч можно будет посмотреть на ресурсах LIVETV, livesport, smotrisport и SportLive.

Если у вас не будет возможности посмотреть игру в прямом эфире, вы сможете следить за ходом событий во время текстовой онлайн-трансляции на Фактах ICTV.

Фото: ФК Динамо Київ.