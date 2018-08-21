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Футболист Аякса пришел в сознание после годичной комы

Игрок Аякса Абдельхак Нури впервые за более, чем год, пришел в сознание.

21-летний футболист голландского Аякса Абдельхак Нури пришел в себя после летней комы.

По информации голландского издания De Telegraaf, он начал узнавать родных и может с ними общаться с помощью жестов. Как сказал брат футболиста, он не может самостоятельно управлять своим телом. Иногда с помощью врачей он садится на инвалидную коляску. Родственники постоянно находятся вместе с ним.

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Напомним, что 21-летний Нури потерял сознание во время матча с немецким Вердером 8 июня 2017 года. Игрока доставили в больницу, где у него диагностировали сердечную аритмию с необратимыми повреждениями головного мозга.

Прогнозы врачей были пессимистичными, мол, если он придет в себя, не сможет есть, говорить, ходить и самостоятельно видеть. Пока состояние футболиста неизвестно.

Напомним, 22 августа Динамо сыграет с Аяксом первый матч раунда плей-офф Лиги чемпионов.

Фотоajax.nl

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