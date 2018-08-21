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Левченко “слил” Динамо голландским СМИ

Бывший игрок сборной Украины рассказал о сильных и слабых сторонах киевлян.

Экс-полузащитник сборной Украины Евгений Левченко дал интервью голландскому изданию De Telegraaph накануне противостояния Аякса и Динамо в рамках плей-офф Лиги чемпионов.

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Эксперт подробно описал сильные и слабые стороны в игре бело-синих.

Виктор Цыганков – очень техничный и быстрый игрок, который не боится принимать решения. В матче против Александрии он забил победный гол, выйдя на замену. Еще один игрок, на которого стоит обратить внимание – Беньямин Вербич. Игрок сборной Словении хорошо действует индивидуально и нацелен на ворота.

Двое опорных полузащитников – игроки сборной Украины, Сергей Сидорчук и Денис Гармаш. У последнего иногда возникают приступы агрессии, когда он может просто кого-то ударить и быть удаленным с поля. А вот форвард Артем Беседин действует неровно. У него немного техники, но он очень хорош в верховой борьбе.

Беседину непросто с реализацией моментов, но он хорошо провел матчи со Славией в прошлом раунде. Артем много передвигался по полю, хотя нечасто возвращался. А вот правый защитник Томаш Кендзера – слабое звено в четверке защитников. Он несильный игрок, поэтому Аяксу будет легко с ним справиться, — цитирует Левченко издание.

Киевское Динамо 22 августа сыграет против голландского Аякса в рамках плей-офф Лиги чемпионов.

Напомним, Динамо всухую обыграло Славию на своем поле.

Фото: Динамо Киев от Шурика.

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