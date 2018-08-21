Ливерпуль отправит Кариуса в аренду

Бешикташ договорился с Ливерпулем об аренде голкипера Лориса Кариуса.

Лорис Кариус ближайшие сезоны проведет в чемпионате Турции – Бешикташ договорился с Ливерпулем об аренде голкипера на два сезона.

Об этом сообщает журналист английского издания Liverpool Echo Джеймс Пирс.

По информации источника, красные выручат из этого соглашения €2,5 млн, а у турецкого клуба также будет опция выкупа 25-летнего немца за €8 млн.

Кроме того, эта опция станет обязательной, если Лорис проведет определенное количество матчей, а Бешикташ квалифицируется в еврокубки.

Ранее сообщалось, что Юрген Клопп заявил, что он едва не отказался от покупки голкипера Ромы Алиссона за €72 млн, чтобы поддержать Кариуса через негативные настроения болельщиков.

Напомним, Кариус пропустил 2 нелепых гола в финале ЛЧ. Реал победил со счетом 3:1. После матча у него диагностировали сотрясение мозга, полученное после удара Серхио Рамоса.

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