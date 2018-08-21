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Мы подписали модель за £500 тыс. в неделю! Фанаты набросились на звезду МЮ

Полузащитник Манчестер Юнайтед после поражения от Брайтона выложил фото в соцсети и спровоцировал волну гневных комментариев от фанатов.

Хавбек Манчестер Юнайтед Алексис Санчес после поражения клуба от Брайтона выложил в соцсетях фотографии с первого показа своей коллекции одежды Alexis by JJO.

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Через полчаса посты пришлось удалить из-за гневной реакции фанатов дьяволов.

“Как раз вовремя, Алексис”.

“Мы подписали модель за £500 тыс. в неделю”.

“Ты футболист? Только уступили Брайтону. Отличный выбор времени”.

— Санчес не играл в матче с Брайтоном через небольшой проблемы – сказал коуч МЮ Жозе Моуринью.

Напомним, Брайтон сенсационно обыграл Юнайтед со счетом 3:2.

Ранее фанаты Ливерпуля устроили Лорису Кариусу овации.

Фото: Celso Pupo Rodrigues Dreamstime.com

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