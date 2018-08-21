Мы подписали модель за £500 тыс. в неделю! Фанаты набросились на звезду МЮ

Полузащитник Манчестер Юнайтед после поражения от Брайтона выложил фото в соцсети и спровоцировал волну гневных комментариев от фанатов.
Хавбек Манчестер Юнайтед Алексис Санчес после поражения клуба от Брайтона выложил в соцсетях фотографии с первого показа своей коллекции одежды Alexis by JJO.
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Через полчаса посты пришлось удалить из-за гневной реакции фанатов дьяволов.
Loving Alexis Sanchez’s new fashion range pic.twitter.com/hOkSx6ewXE
— SportsJOE (@SportsJOE_UK) 20 августа 2018 г.
“Как раз вовремя, Алексис”.
Impeccable timing Alexis.
— ¹⁰ (@Rashford101) 20 августа 2018 г.
“Мы подписали модель за £500 тыс. в неделю”.
We signed a model for 500K a week.
— POGBA (@PogbalR_) 20 августа 2018 г.
“Ты футболист? Только уступили Брайтону. Отличный выбор времени”.
Are you a footballer? Just lost to Brighton. Great timing
— Jamie Halpin (@JamieHalpin10) 20 августа 2018 г.
— Санчес не играл в матче с Брайтоном через небольшой проблемы – сказал коуч МЮ Жозе Моуринью.
Напомним, Брайтон сенсационно обыграл Юнайтед со счетом 3:2.
Ранее фанаты Ливерпуля устроили Лорису Кариусу овации.
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