Мы подписали модель за £500 тыс. в неделю! Фанаты набросились на звезду МЮ

Хавбек Манчестер Юнайтед Алексис Санчес после поражения клуба от Брайтона выложил в соцсетях фотографии с первого показа своей коллекции одежды Alexis by JJO.

Через полчаса посты пришлось удалить из-за гневной реакции фанатов дьяволов.

“Как раз вовремя, Алексис”.

“Мы подписали модель за £500 тыс. в неделю”.

“Ты футболист? Только уступили Брайтону. Отличный выбор времени”.

— Jamie Halpin (@JamieHalpin10) 20 августа 2018 г.