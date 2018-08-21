Шевченко вызвал в сборную Украины 8 легионеров

Андрей Шевченко вызвал на сбор главной команды восемь игроков, выступающих в иностранных чемпионатах.

Главный тренер сборной Украины Андрей Шевченко вызвал на ближайший сбор главной команды восьми игроков, выступающих в иностранных чемпионатах.

Еще двое легионеров попали в резервный список сборной.

В восьмерке вызванных Андрей Лунин (Реал, Испания), Евгений Коноплянка (Шальке, Германия), Андрей Ярмоленко (Вест Хэм, Англия), Александр Зинченко (Манчестер Сити, Англия), Руслан Малиновский (Генк, Бельгия), Роман Яремчук (Гент Бельгия), Евгений Хачериди (ПАОК, Греция) и Евгений Макаренко (Андерлехт, Бельгия).

В резервный список попали нападающий Евгений Селезнев (Акхисар Беледиеспор, Турция) и защитник Василий Кравец (Луго, Испания).

Полный список игроков, вызванных на сбор, будет объявлен позже.

Отметим, что футболисты из резервного списка могут попасть в основу, если кто-то из основных футболистов получит травму, или же по решению тренерского штаба.

Напомним, 6 сентября сине-желтые в Лиге наций сыграют против Чехии на выезде.

К слову, на стадионах Украины вскоре могут появиться стоячие сектора и сектора без индивидуальных мест.

Фото: Vladyslav Moskovenko | Dreamstime.com