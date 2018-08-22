Аякс — Динамо: букмекеры назвали фаворита

Динамо на стадионе Йохан Кройф Арена сыграет против Аякса в матче плей-офф раунда Лиги чемпионов.

Динамо в среду, 22 августа, проведет матч в рамках плей-офф раунда Лиги чемпионов, в котором киевляне в гостях на Йохан Кройф Арене сыграют против голландского Аякса.

По мнению букмекеров фаворитом встречи являются подопечные Эрика тен Хага. На победу Аякса дают коэффициент 1.62. Успех киевлян оценивают в 5.80. Ничейный результат встречи – 3.85.

Отметим, что Факты ICTV проведут онлайн-трансляцию встречи. Начало в 22:00.

Напомним, Левченко “слил” Динамо голландским СМИ.

Фото: ФК Динамо Київ, AFC Ajax.