Где смотреть Заря — Лейпциг

Прямую трансляцию матча раунда плей-офф Лиги Европы между Зарей и Лейпцигом покажет телеканал 2+2.
В первом матче плей-офф раунда Лиги Европы луганская Заря сыграет дома с немецким Лейпцигом. Матч пройдет 23 августа на стадионе Славутич Арена в Запорожье.
Начало матча в 21:30.
Отечественные болельщики имеют возможность посмотреть игру в прямом эфире на телеканале 2+2.Читайте: Заря вничью сыграла с Брагой и вышла в раунд плей-офф Лиги Европы Шевченко вызвал в сборную Украины 8 легионеров Новый гимн и дизайн: УЕФА анонсировал ребрендинг Лиги Европы
Также матч можно будет посмотреть на ресурсах LIVETV, livesport, smotrisport и SportLive.
Если у вас не будет возможности посмотреть игру в прямом эфире, вы сможете следить за ходом событий во время текстовой онлайн-трансляции на Фактах ICTV.
Фото: ФК Зоря.