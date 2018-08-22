Где смотреть Заря — Лейпциг

Прямую трансляцию матча раунда плей-офф Лиги Европы между Зарей и Лейпцигом покажет телеканал 2+2.

В первом матче плей-офф раунда Лиги Европы луганская Заря сыграет дома с немецким Лейпцигом. Матч пройдет 23 августа на стадионе Славутич Арена в Запорожье.

Начало матча в 21:30.

Отечественные болельщики имеют возможность посмотреть игру в прямом эфире на телеканале 2+2.

Также матч можно будет посмотреть на ресурсах LIVETV, livesport, smotrisport и SportLive.

Если у вас не будет возможности посмотреть игру в прямом эфире, вы сможете следить за ходом событий во время текстовой онлайн-трансляции на Фактах ICTV.

Фото: ФК Зоря.