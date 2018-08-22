Динамо уступило Аяксу в первом матче плей-офф ЛЧ

Аякс дома взял верх над киевским Динамо в первом матче плей-офф раунда Лиги чемпионов.

Аякс — Динамо – 3:1

Голы: ван дер Бек 2, Зиех 36, Тадич 43 — Кендзера 16.

Аякс: Онана, Мазрауи, де Лигт, Блинд, Тальяфико, ван де Бек (Де Вит, 87), Шене, де Йонг, Зиех, Хунтелаар, Тадич.

Динамо: Бойко, Кендзера, Бурда, Кадар, Пиварич, Сидорчук (Че Че, 77), Буяльский, Цыганков, Гармаш (Шепелев, 46), Вербич, Беседин.

Амстердамский Аякс обыграл киевское Динамо в первом матче раунда плей-офф квалификации Лиги чемпионов. Встреча прошла на стадионе Йохан Кройф Арена Нидерландах и завершилась уверенной победой хозяев со счетом 3:1.

Аякс очень резво начал встречу. Первый гол в матче был забит уже на второй минуте голландским полузащитником Донни ван де Беком. Киевская команда ответила через 13 минут голом польского защитника Томаша Кендзеры. Позже Аяксу снова удалось выйти вперед в счете – забитым мячом отметился хавбек Хаким Зиех. А через десять минут Душан Тадич и вовсе деклассировал соперника, сделав счет 3:1.

Во втором тайме Аякс продолжил диктовать подопечным Хацкевича свои правила игры. Несколько раз киевлян откровенно спасала стойка и удача, а свои моменты бело-синие не реализовали.

Ответный матч команд состоится 28 августа на стадионе НСК Олимпийский в Киеве.

Напомним, Факты ICTV провели онлайн-трансляцию матча плей-офф раунда Лиги чемпионов Аякс – Динамо.

Фото: Getty Images.