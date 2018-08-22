Фиаско, которое не дает спать: немецкие футбольные боссы вызвали на ковер Лева и Бирхоффа

Йоахима Лева и Оливера Бирхоффа попросили отчитаться перед Немецким футбольным союзом о причинах провала Бундестим на чемпионате мира 2018.

Наставника команды Йоахима Лева и менеджера Оливера Бирхоффа позвали на ковер, чтобы те объяснили причины провала Бундестим на Мундиале.

Об этом сообщает издание Kicker.

Закрытая от посторонних глаз встреча состоялась во Франкфурте и продолжалась 3,5 часа. Лев и Бирхофф отчитывались перед президентом немецкого футбольного союза Рейнхардом Гринделем и представителями клубов Бундеслиги. Они объясняли, почему немцы даже не вышли из группы – это худший результат за всю 80-летнюю историю кубков мира.

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Во время встречи нарушали также вопрос “кризиса в немецком футболе”.

Детальный анализ причин исторического провала Лев и Бирхофф должны предоставить в пятницу.

Напомним, сборная Германии сенсационно не вышла из группы на ЧМ-2018.

Фото: Tomasz Bidermann | Dreamstime.com