PHNjcmlwdCBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1pZD0iMTMxOSIgZGF0YS1vdXRzdHJlYW0tZm9ybWF0PSJmdWxsc2NyZWVuIiBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1zaXRlX2lkPSJGYWt0eV9GdWxsc2NyZWVuIiBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1jb250ZW50X2lkPSJmYWt0eS5pY3R2LnVhIiBzcmM9Ii8vcGxheWVyLmFkdGVsbGlnZW50LmNvbS9vdXRzdHJlYW0tdW5pdC8yLjExL291dHN0cmVhbS11bml0Lm1pbi5qcyI+PC9zY3JpcHQ+
ФАКТЫ iPad / iPhone ФАКТЫ Android
Факты / Спорт / Фиаско, которое не дает спать: немецкие футбольные боссы вызвали на ковер Лева и Бирхоффа/

Фиаско, которое не дает спать: немецкие футбольные боссы вызвали на ковер Лева и Бирхоффа

Йоахима Лева и Оливера Бирхоффа попросили отчитаться перед Немецким футбольным союзом о причинах провала Бундестим на чемпионате мира 2018.

Наставника команды Йоахима Лева и менеджера Оливера Бирхоффа позвали на ковер, чтобы те объяснили причины провала Бундестим на Мундиале.

Об этом сообщает издание Kicker.

Закрытая от посторонних глаз встреча состоялась во Франкфурте и продолжалась 3,5 часа. Лев и Бирхофф отчитывались перед президентом немецкого футбольного союза Рейнхардом Гринделем и представителями клубов Бундеслиги. Они объясняли, почему немцы даже не вышли из группы – это худший результат за всю 80-летнюю историю кубков мира.

Читайте: Мы подписали модель за £500 тыс. в неделю! Фанаты набросились на звезду МЮ

Во время встречи нарушали также вопрос “кризиса в немецком футболе”.

Детальный анализ причин исторического провала Лев и Бирхофф должны предоставить в пятницу.

Напомним, сборная Германии сенсационно не вышла из группы на ЧМ-2018.

ФотоTomasz Bidermann Dreamstime.com

Теги: ,
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

По теме

Обезьяны и “макроны”: карикатуры Charlie Hebdo на сборную Франции
Секс, коррупция и допинг: чем запомнился ЧМ-2018 в России
“Операция дождичек”: Путин на финале ЧМ в одной карикатуре
Слезоточивый газ, столкновения и жертвы: как во Франции праздновали победу на ЧМ 2018
путин
Ботокс и грим не потекли: на закрытии ЧМ-2018 зонт достался только Путину
Так финал не судят: реакция тренеров на матч Франция – Хорватия
Viva Les Blues! Франция – чемпион в одном снимке
Париж взорвался ликованием в честь победы сборной на ЧМ-2018
Загружается…
Загружается…
Загружается…

РЕГИСТРАЦИЯ

Войти с помощью данных

Забыли пароль?

Восстановить пароль

Войдите через социальные сети

Вверх Вверх
Вверх

    Нашли ошибку в тексте?

    Ошибка