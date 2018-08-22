Костюк выбила россиянку в квалификации US Open

Украинская теннисистка Марта Костюк пробилась во второй круг квалификации US Open.
16-летняя украинка Марта Костюк обыграла 170-ю ракетку мира, бывшую соотечественницу Валентину Ивахненко, которая с 2014 года выступает за Россию.
Встреча, которая продолжалась почти 3 часа, завершилась со счетом 4:6, 7:6 и 7:6 в пользу украинки.
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В Ивахненко во втором сете было 2 матч-бола, но Костюк перевела игру в третий сет. По ходу решающей партии украинка уступала 1:5, однако затем довела матч до 6:6, где у россиянки было 4 матч-бола, которые она не реализовала. На тай-брейке с первого же матч-бола Костюк получила победный результат.
What a Moment for @marta_kostyuk . pic.twitter.com/7nqZvdmvWK
— Ang (@4AllSurfaces) 21 августа 2018 г.
Во втором круге Костюк встретится с чешкой Мари Бузковой, которая занимает 171-ю строчку в рейтинге WTA.
Отметим, что матчи основной сетки US Open стартуют 27 августа.
Напомним, на турнире в Цинциннати режиссер вывел в эфир, как Халеп переодевалась под трибунами.
Фото: ©Jimmie48 Photography | WTA, Instagram/kostyukmarta