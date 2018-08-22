Костюк выбила россиянку в квалификации US Open

Украинская теннисистка Марта Костюк пробилась во второй круг квалификации US Open.

16-летняя украинка Марта Костюк обыграла 170-ю ракетку мира, бывшую соотечественницу Валентину Ивахненко, которая с 2014 года выступает за Россию.

Встреча, которая продолжалась почти 3 часа, завершилась со счетом 4:6, 7:6 и 7:6 в пользу украинки.

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В Ивахненко во втором сете было 2 матч-бола, но Костюк перевела игру в третий сет. По ходу решающей партии украинка уступала 1:5, однако затем довела матч до 6:6, где у россиянки было 4 матч-бола, которые она не реализовала. На тай-брейке с первого же матч-бола Костюк получила победный результат.

Во втором круге Костюк встретится с чешкой Мари Бузковой, которая занимает 171-ю строчку в рейтинге WTA.

Отметим, что матчи основной сетки US Open стартуют 27 августа.

Напомним, на турнире в Цинциннати режиссер вывел в эфир, как Халеп переодевалась под трибунами.

Фото: ©Jimmie48 Photography | WTA, Instagram/kostyukmarta