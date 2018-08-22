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Как в Матрице! Сексапильная бразильянка забила гол пяткой с нулевого угла

Бразильянка Наталия Гитлер не глядя положила мяч в ворота с нулевого угла пяткой.

Наталья Гитлер (фамилия пишется Guitler, а не как у одного художника из Австрии) – профессиональный игрок в футволей.

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На одном из видео, которое девушка разместила на своей странице в Instagram, Наталья выполнила трюк, который ломает физику и заставляет поверить в события фильма Матрица.

Футволей — это сочетание элементов футбола и пляжного волейбола. Этот вид спорта придумал бразилец Октавио де Мораэс в 1965 году во время отдыха на пляжі Копакабана.

Ранее школьник забил сверху через Шакила О’Нила.

Фото: Instagram/Natalia Guitler

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