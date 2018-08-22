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Официально: Ребров возглавил Ференцварош

Сергей Ребров стал новым главным тренером венгерского клуба Ференцварош.

Сергей Ребров стал новым главным тренером венгерского Ференцвароша.

Об этом сообщает официальный сайт клуба.

О деталях контракта 44-летнего специалиста с клубом из Будапешта не сообщается.

Читайте: Левченко “слил” Динамо голландским СМИ

Последним местом работы Реброва был аравийский Аль-Ахли, который он оставил в апреле этого года.

Напомним, по Ференцварош на правах аренды из Шахтера выступает украинский полузащитник Иван Петряк.

Фото: Katatonia82 Dreamstime.com

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