Сабо: Аякс не экстракласс, а Динамо сейчас на ходу

Бывший тренер киевского Динамо и футбольный эксперт Йожеф Сабо в коментарии Фактам ICTV поделился ожиданиями от матча Аякс — Динамо.

Экс-тренер Динамо и футбольный эксперт Йожеф Сабо поделился ожиданиями от матча плей-офф раунда Лиги чемпионов Аякс – Динамо и дал свой прогноз.

— Психология у динамовцев устойчивая, не смотря на то, с кем они играют и как. Они прекрасно понимают, что Аякс остался фаворитом, только потому, что это имя.

Команда Аякс — не экстракласс.

Можно с любой командой играть, тем более, сейчас динамовци на ходу. Они понимают, что на кону. Динамо выиграло все игры в чемпионате, поэтому ожидаем от них хорошей игры с Аяксом, – сказал Сабо.

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По поводу не совсем успешной истории противостояния Динамо с голландскими клубами:

— История противостояния Динамо с голландскими клубами остается историей. Аякс уже не тот клуб, которым был, но тем не менее именитый. Можно сказать, что сейчас они встают на ноги. Это видно по играм в чемпионате. А что касается Динамо, то киевский клуб приобрел лицо и демонстрирует неплохие игры. Я считаю, что у Хацкевича хороший состав и есть из кого выбирать. То что пишут, будто бы Динамо играет в защитный футбол — не совсем так. Надо понимать, что Динамо играет в хороший футбол. Мое мнение, что будет ничья. Шансы 50 на 50, — добавил он.

Напомним, Факты ICTV проведут онлайн-трансляцию матча плей-офф раунда Лиги чемпионов Аякс — Динамо.