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Семья бьянконери: Роналду показал всех своих детей

Криштиану Роналду разместил в соцсети Instagram очень милое фото со своей семьей.

Нападающий Ювентуса и сборной Португалии Криштиану Роналду осваивается в Турине вместе со своей девушкой Джорджиной Родригес.

Португалец выложил фото с любимымой и четырьмя детьми на фоне красивого вида с крыши.

Читайте: Нет Роналду – нет зрителей! Реал установил антирекорд посещаемости

“Семья бьянконери”, – подписал Роналду картинку в Instagram.

За сутки снимок собрал почти 10 млн предпочтений.

Напомним, двое сыновей и дочь у Роналду появились благодаря суррогатному материнству. Вторую дочь родила ему Джорджина.

Роналду перешел в Ювентус из Реала летом 2018 года за €112 млн.

Фото: Instagram/cristiano

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