Семья бьянконери: Роналду показал всех своих детей

Криштиану Роналду разместил в соцсети Instagram очень милое фото со своей семьей.
Нападающий Ювентуса и сборной Португалии Криштиану Роналду осваивается в Турине вместе со своей девушкой Джорджиной Родригес.
Португалец выложил фото с любимымой и четырьмя детьми на фоне красивого вида с крыши.
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“Семья бьянконери”, – подписал Роналду картинку в Instagram.
За сутки снимок собрал почти 10 млн предпочтений.
Напомним, двое сыновей и дочь у Роналду появились благодаря суррогатному материнству. Вторую дочь родила ему Джорджина.
Роналду перешел в Ювентус из Реала летом 2018 года за €112 млн.
Фото: Instagram/cristiano
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