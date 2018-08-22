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Известный футболист послал жестом фаната в ночном клубе

Новичка Интера Раджу Наингголана застукали в ночном клубе перед игрой.

Полузащитник миланского Интера и сборной Бельгии Раджа Наингголан вляпался в очередной скандал.

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Игрок нерадзурри решил немного развлечься и посетил ночной клуб в Милане La Casa Loca. Он отдыхал вместе с другом, итальянским актером и телеведущим Фабрицио Короной и затянул на диван какую-то девушку.

Впрочем, такая затея не очень понравилась одному из болельщиков, который решил поинтересоваться у футболиста, почему он не восстанавливается или почему не готовится к следующему матчу. Человек за кадром крикнул: “Наингголан, тебе скоро играть, ложись спать”.

Бельгиец повернулся к нему, посмотрел и медленно показал средний палец. Болельщик только рассмеялся такой реакции игрока.

Ранее Азар сыграл в баскетбол с помощью головы тренера.

ФотоVladyslav Moskovenko Dreamstime.com

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