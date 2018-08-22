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Заря — Лейпциг: букмекеры назвали фаворита

Заря на стадионе Славутич Арена примет Лейпциг в матче плей-офф раунда Лиги Европы.

Заря в четверг, 23 августа, проведет матч плей-офф раунда Лиги Европы, в котором луганчане сыграют дома на Славутич Арене против Лейпцига.

По мнению букмекеров абсолютным фаворитом встречи является подопечные Ральфа Рангника. На победу Зари дают коэффициент 5.50. Успех немцев оценивают в 1.59. Ничейный результат встречи – 4.10.

Читайте: Где смотреть Заря — Лейпциг

Отметим, что Факты ICTV проведут онлайн-трансляцию встречи. Начало в 21:30.

Напомним, луганская Заря в ответном матче сыграла вничью с Брагой и вышла в плей-офф квалификации Лиги Европы.

ФотоФК Зоря. RB Leipzig.

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