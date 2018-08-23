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В Украине появился новый вид спорта

Спортивный покер стал официальным видом спорта в Украине.

Соответствующее положение содержится в приказе Министерства молодежи и спорта №3780 от 16 августа 2018 года, размещенном на сайте министерства.

– Признать вид спорта в Украине Спортивный покер, – говорится в приказе, подписанном министром Игорем Ждановым.

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Там также отмечается, что карточная игра вносится в Реестр признанных видов спорта пунктом II.119. Спортивный покер.

Напомним, в прошлом году Верховная Рада признала гопак национальным видом спорта.

Фото: dreamstime.

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