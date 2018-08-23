Заря — Лейпциг: онлайн-трансляция матча

Смотрите онлайн-трансляцию матча плей-офф раунда Лиги Европы Заря – Лейпциг на Фактах ICTV в среду, 23 августа, в 21:30.

Луганская Заря и немецкий Лейпциг сойдутся на стадионе Славутич Арена в Запорожье в рамках матча плей-офф раунда Лиги Европы в четверг, 23 августа.

Несмотря на то, что Бундеслига еще не стартовала, сезон для немецкого Лейпцига идет в полном разгаре. Быки уже прошли 2 этапа квалификации в Лиге Европы, одолев шведский Хеккен (4:0, 1:1) и румынскую Краеву (3:1, 1:1). А на прошлых выходных Лейпциг начал свой поход в Кубке Германии с победы над Викторией Кельн со счетом 3:1.

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Заря в предыдущем раунде ЛЕ сенсационно прошла прочную португальскую Брагу, а в УПЛ расписала нулевую ничью с львовскими Карпатами.

Прогноз букмекеров

По мнению букмекеров абсолютным фаворитом встречи являются подопечные Ральфа Рангника. На победу Зари дают коэффициент 5.50. Успех немцев оценивают в 1.59. Ничейный результат встречи – 4.10.

Прогноз Фактов ICTV

Заря — Лейпциг – 2:1.