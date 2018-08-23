Заря вдесятером сыграла вничью с Лейпцигом

Заря принимала дома немецкий Лейпциг в рамках плей-офф раунда квалификации Лиги Европы.
Заря — Лейпциг – 0:0
Заря: Фелипе, Михайличенко, Сваток, Вернидуб, Тимчук, Силас, Харатин, Хомченовский (Кабаев 59), Леднев, Караваев (Гордиенко, 84), да Силва (Кочергин, 57).
Лейпциг: Мвого, Мукиеле (Форсберг, 62), Конате, Орбан, Сарачи, Лаймер (Клостерманн, 80), Ильзанкер, Демме, Брума, Кунья (Поульсен, 72), Вернер.
Удаление: Леднев, 17.
Луганская Заря сыграла вничью с немецким РБ Лейпциг в первом матче плей-офф квалификации Лиги Европы. Встреча состоялась в Запорожье на стадионе Славутич-Арена и завершилась со счетом 0:0.
Инициативой на поле со стартового свистка завладел Лейпциг. Главная звезда немцев Вернер с первых минут начал пристреливаться по воротам Луиса Фелипе. А с 16-й минуты украинский клуб остался в меньшинстве из-за удаления полузащитника Богдана Леднева, который пнул ногой Сарачи в ответ на фол.
В итоге Заря сосредоточилась на защите и редко забегала в штрафную соперника, опасаясь открыть свободную зону для игроков быков.
Во второй половине матча немцы еще больше насели на ворота Фелипе, который несколько раз спасал свою команду. Но в этот раз и луганчане отвечали своими атаками.
Ответный матч состоится 30 августа. Победители противостояния выйдет в групповой этап Лиги Европы.
К слову, Факты ICTV провели онлайн-трансляцию матча плей-офф раунда Лиги Европы Заря – Лейпциг.
Фото: RB Leipzig