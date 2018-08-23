Заря принимала дома немецкий Лейпциг в рамках плей-офф раунда квалификации Лиги Европы.

Заря — Лейпциг – 0:0

Заря: Фелипе, Михайличенко, Сваток, Вернидуб, Тимчук, Силас, Харатин, Хомченовский (Кабаев 59), Леднев, Караваев (Гордиенко, 84), да Силва (Кочергин, 57).

Лейпциг: Мвого, Мукиеле (Форсберг, 62), Конате, Орбан, Сарачи, Лаймер (Клостерманн, 80), Ильзанкер, Демме, Брума, Кунья (Поульсен, 72), Вернер.

Удаление: Леднев, 17.

Луганская Заря сыграла вничью с немецким РБ Лейпциг в первом матче плей-офф квалификации Лиги Европы. Встреча состоялась в Запорожье на стадионе Славутич-Арена и завершилась со счетом 0:0.

Инициативой на поле со стартового свистка завладел Лейпциг. Главная звезда немцев Вернер с первых минут начал пристреливаться по воротам Луиса Фелипе. А с 16-й минуты украинский клуб остался в меньшинстве из-за удаления полузащитника Богдана Леднева, который пнул ногой Сарачи в ответ на фол.

В итоге Заря сосредоточилась на защите и редко забегала в штрафную соперника, опасаясь открыть свободную зону для игроков быков.





Заря вдесятером сыграла вничью с Лейпцигом / 3 фотографии

Во второй половине матча немцы еще больше насели на ворота Фелипе, который несколько раз спасал свою команду. Но в этот раз и луганчане отвечали своими атаками.

Ответный матч состоится 30 августа. Победители противостояния выйдет в групповой этап Лиги Европы.

К слову, Факты ICTV провели онлайн-трансляцию матча плей-офф раунда Лиги Европы Заря – Лейпциг.

Фото: RB Leipzig