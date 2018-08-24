Украинские спортсмены, которые прославили Украину

По случаю Дня независимости Украины Факты ICTV подготовили рейтинг главных достижений отечественных спортсменов за 27 лет.

Нынешний рейтинг до 27 годовщины независимости Украины, посвящается спортсменам, которые сделали весомый вклад для международного имиджа Украины. Мы подобрали 7 достижений в спорте, которыми стоит гордиться.

Но в спорте, как и в любой отрасли есть свои взлеты и падения, примеры для гордости и “достижения”, за которые бывает стыдно. Мы выделили таких два.

7 достижений украинский в спорте

За годы независимости Украины подарила миру немало выдающихся спортсменов, которые не просто привлекли внимание спортивного мира и чьими карьерами украинцы гордятся особо, но и заставили говорить всю планету о нашем государстве. Это и медальный хэт-трик Лилии Подкопаевой на Олимпиаде в Атланте в 1996 году, киевское Динамо в полуфинале Лиги чемпионов в 1999 году, проведение Евро 2012 и финал Лиги чемпионов 2018, золото украинских биатлонисток в Сочи в 2014, Днепр в финале Лиги Европы в 2015, золотые награды на Олимпийских играх Олега Верняева, Юрия Чебана, Александра Абраменко, Александра Усика, Василия Ломаченко, Ирины Мерлени, Ольги Харлан.

Список можно очень долго продолжать, потому Факты ICTV выделили 7 главных достижений Украины в спорте.

Сергей Бубка

Сергей Бубка за свою карьеру установил 35 мировых рекордов, однако основное его достижения датировано 1994-м годом. На соревнованиях в итальянском городе Систриете он взлетел на 6,14 метров и стал автором вечного рекорда, который никому не удалось до сих пор побить.

Долгие годы Бубке принадлежал и мировой рекорд в помещениях – 6,15 м, который он установил в 1993 году в Донецке на Звездах шеста. Но в 2014 году на том же турнире новое достижение зафиксировал француз Рено Лавиленни – 6,16 м.

Также Бубка является десятикратным чемпионом мира и олимпийским чемпионом Сеула-1988 и признан одним из величайших спортсменов в истории.

Оксана Баюл

Оксана Баюл – чемпионка мира по фигурному катанию и олимпийская чемпионка.

В 1994 году в норвежском Лиллехамере сборная Украины впервые выступила на Олимпиаде отдельной командой. На своих первых зимних играх наша сборная сразу же завоевала золотую медаль, которую ей принесла в фигурном катании Оксана Баюл. Спортсменка заставила весь олимпийский мир слушать гимн независимой Украины.

После проката короткой программы судьи поставили юную Оксану Баюл на второе место, а лидерство захватила американка Нэнси Керриган.

Все точки над “и” должна была расставить произвольная программа. Но за два дня до важнейшей программы Оксана столкнулась с немецкой фигуристкой Таней Шевченко, и та лезвием рассекла украинке ногу. Чтобы остановить кровотечение, Баюл наложили три шва.

До последнего было неизвестно, сможет ли Оксана продолжать борьбу за медали. Но все же 26 февраля она вышла на лед и блестяще откатала свою сложную произвольную программу.

Яна Клочкова

Яна Клочкова на сегодняшний день считается самой титулованной спортсменкой Украины в истории Олимпийских игр. В четырехкратной олимпийской чемпионки даже есть народное прозвище – золотая рыбка.

На весь мир Яна Клочкова о себе заявила в 2000 году на Олимпиаде в Сиднее, получив сразу два золота в комплексном плавании – на дистанциях 200 м и 400 м, на которой украинка еще и установила мировой рекорд – 4.33,59 мин.

Золотая рыбка украинского плавания на этом не остановилась, выиграв еще два золота за четыре года на Олимпиаде в Афинах.

Также Клочкова является 16-кратной чемпионкой мира по плаванию на дистанциях 200 м и 400 м, комплексным и вольным стилем.

Андрей Шевченко

Андрей Шевченко – главная звезда в истории украинского футбола. Выступал за киевское Динамо, итальянский Милан и лондонский Челси.

В 2004 году Шевченко стал первым в истории Украины обладателем главного индивидуального трофея в футболе – Золотого мяча, который он получил благодаря блестящим выступлениям в составе итальянского Милана.

Форвард сборной Украины набрал больше всего голосов футбольных обозревателей из 52-х стран, опередив ближайших преследователей Деку (Порту/Барселона) и Роналдиньо (Барселона) на 36 и 42 балла соответственно. Шевченко набрал в свой актив 175 очков.

В целом же Андрей Николаевич оказался третьим украинцем, которому покорился этот приз – в 1975 году Золотой мяч доставался Олегу Блохину, а в 1986 году – Игорю Беланову.

Сборная Украины по футболу

В 2006 году сборная Украины создала главную сенсацию на чемпионате мира по футболу в Германии. Подопечные Олега Блохина не просто дебютировали на турнире, а сумели дойти до четвертьфинала.

Хотя началось все в Германии для украинцев из неприятного матча против испанцев – в ворота Шовковского влетело аж четыре мяча. Отблагодарить хотя бы одним голом престижа Украина не сумела.

Но уже в следующих матчах группового этапа украинцы продемонстрировали настоящую командную игру и невероятное желание победить. Украинцы оставили позади себя Тунис (1:0) и Саудовскую Аравию (4:0), а в 1/8 финала в серии послематчевых пенальти одолели Швейцарию.

Героем матча стал феноменальный Александр Шовковский. Он не пропустил ни одного пенальти от швейцарцев и поехал домой с титулом первого голкипера, которому удалось сохранить свои ворота в неприкосновенности в серии послематчевых 11-метровых.

В полуфинал сине-желтых не пустили будущие чемпионы мира – итальянцы (0:3).

Владимир Кличко

Владимир Кличко – чемпион мира в супертяжелом весе по трем версиям (WBO/IBF/IBO), обладатель чемпионского пояса журнала The Ring, олимпийский чемпион.

24 сентября 2005 Владимир Кличко занял первое место в рейтингах IBF и WBO. Апрель 2006 – титул чемпиона мира по версии IBF и вакантный титул чемпиона мира по версии IBO.

В ноябре 2006 года – очередная победа в поединке за титул чемпиона мира по версии IBF/IBO против Кельвина Брока. Март 2007 – нокаутировал Рэя Остина в поединке за титул чемпиона мира по версии IBF/IBO. Июль 2007 – победил американца Леймона Брюстера и получил звание чемпиона мира по версиям IBF и IBO в супертяжелом весе.

В 2008 г. Владимир Кличко победил Султана Ибрагимова и получил пояс по версии WBO. Июль 2008 – победил американца Тони Томпсона, защитил титулы IBO, IBF, WBO. 20 марта 2010 – нокаутировал американского боксера Эдди Чемберса.

В июле 2011 года бой с британцем Дэвидом Хэем принес Владимиру Кличко титул чемпиона WBA.

ФК Шахтер

В 2009 году донецкий Шахтер стал первым за время независимости украинским клубом, который выиграл еврокубок.

Дончане под руководством румына Мирчи Луческу в финале Кубка УЕФА в дополнительное время одолели немецкий Вердер – 2:1. Тогда за горняков забивали Луис Адриано и Жадсон.

До Шахтера европейские трофеи удавалось выигрывать только Динамо во времена СССР – в 1975 и 1986 году киевляне завоевывали Кубок кубков, а в 1975 году стали обладателями Суперкубка УЕФА.

А в сезоне 2014/2015 до финала Лиги Европы сумел дойти украинский Днепр, который возглавлял Мирон Маркевич. Но днепряне в решающей встречи уступили испанской Севилье 2:3.

Кто убивает украинский спорт?

К сожалению, часто за успехами команд скрывается два главных недостатка украинского спорта – это коррупция и ужасные условия, в которых приходится чеканить свои медали нашим спортсменам. Однако, если логически подумать, именно эти две вещи зависимы друг от друга. К примеру, если бы не было коррупции, то возможно бы, наши спортсмены не убегали за границу из-за лучших условий для тренировки и заработной платы побольше.

Однако, украинские чемпионы все же побеждают, тренируясь за свой счет. Самое интересное, что деньги на подготовку спортсменов выделяются, причем миллионами, однако часто попадают не в те руки.

В некоторых видах спорта тренеры сами решают, сколько получит спортсмен, если вообще что-то получит. Вместо того, чтобы выигрывать медали и получать государственную поддержку, украинские спортсмены сами становятся средством для заработка.

Мария Степанюк