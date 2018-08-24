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Вернидуб — Ледневу: У вас синдром в Киеве, мозгов вообще нет

Главный тренер Зари Юрий Вернидуб очень эмоционально отреагировал на удаление Богдана Леднева.

Главный тренер Зари Юрий Вернидуб очень эмоционально отреагировал на удаление Богдана Леднева.

Футболист заработал удаление на 16-й минуте встречи с РБ Лейпцигом в рамках первого матча плей-офф квалификации Лиги Европы. Леднев в ответ на фол против него, пнул соперника ногой. Арбитр такие действия игрока оценил красной карточкой.

Читайте: Динамо уступило Аяксу в первом матче плей-офф ЛЧ

— Ты что? Ты сейчас оставил нас вдесятером. Б****, у вас синдром в Киеве. Мозгов вообще нет, – сказал Вернидуб Ледневу.

Леднев выступает за Зарю на правах аренды из киевского Динамо.

Напомним, Заря в меньшинстве сыграла вничью с Лейпцигом.

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