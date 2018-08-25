Ювентус — Лацио, Арсенал — Вест Хэм: анонс и прогноз матчей

Самые ожидаемые матчи европейского уикенда в АПЛ, Бундеслиге и Серии А.

Факты ICTV анонсируют самые ожидаемые матчи европейского уик-энда, среди которых центральный матч первого тура в Серии А с участием Ювентуса и Лацио.

Вольфсбург – Шальке

Бундеслига, 1-й тур

25 августа, 16.30 Вольфсбург, стадион Фольксваген-Арена

25-го августа, на стадионе Фольксваген-Арена состоится матч 1-го тура немецкой Бундеслиги между Вольфсбургом и гельзенкирхенским Шальке.

Летом Вольфсбург провел 6 контрольных поединков. В двух последних спаррингах подопечные Бруно Лаббадиа обыграли голландский Аякс (3:0) и итальянский Наполи (3:1). В Кубке Германии Вольфсбург минимально выиграл в Ельверсберга (1:0).

В прошлом сезоне Шальке финишировал на второй строчке в турнирной таблице и получил прямой билет в групповую стадию Лиги чемпионов. В межсезонье команда Доменико Тедески провела 6 контрольных поединков, среди которых победа над итальянской Фиорентиной (3:0). Также гельзенкирхенцы выбили скромный Швайнфюрт из Кубка Германии, выиграв со счетом 2:0.

Букмекерские конторы считают фаворитом матча Шальке. Коэффициент на победу волков составляет 3.15. Потенциальный триумф гельзенкирхенцев оценивается в 2.46, а ничья – 3.20.

Арсенал – Вест Хэм

АПЛ, 3-й тур

25 августа, 17.00, Лондон. стадион Эмирейтс

Лондонский Арсенал на своем стадионе Эмирейтс будет принимать Вест Хэм Юнайтед в рамках третьего тура английской Премьер-лиги.

После первых двух туров АПЛ обе команды своей игрой не впечатляют. Пока ни Эмери с канонирами, ни Пеллегрини с молотобойцами не могут найти свою игру. В результате по два поражения со старта.

В третьем туре канониры постараются сделать все от них зависящее, чтобы позорные нули в графе турнирной таблицы изменить на более впечатляющую цифру.

Подопечных Эмери букмекеры ожидаемо записывают фаворитами противостояния. На победу Арсенала дают коэффициент 1.39, тогда как успех подопечных Мануэля Пеллегрини оценивается в 7.40. Ничья – 5.60.

Ювентус -Лацио

Серия А, 2-й тур

25 августа, 19.00, Турин. Стадион Альянц

Туринский Ювентус в рамках второго тура итальянской Серии А на своем поле примет Лацио.

Сезон Ювентус начал крайне непростой выездной победой над Кьево со счетом 3:2. Во втором туре бьянконери ждет еще более серьезное испытание в виде Лацио.

У римлян календарь на старте сезона – хуже не придумаешь: сначала вице-чемпион прошлого сезона Наполи, а затем – многолетний чемпион, Ювентус. В первом туре Лацио показал неплохую игру в матче с Наполи, однако испортить дебют Карло Анчелотти не сумел – поражение 1:2.

В поединке на Альянц Стэдиум букмекеры отдают предпочтение хозяевам. Викторию подопечных Аллегри оценивают в 1.42, успех Лацио – 8.60. На ничью дают – 4.60.

Фото: FC Schalke 04, JuventusFC