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Боксер сбежал из ринга на первой секунде боя

Американский боксер Кертис Харпер оставил ринг сразу после гонга, извещающего о начале поединка против нигерийского спортсмена Эфе Аджагбы.

Американский боксер тяжелой весовой категории Кертис Харпер отказался от поединка с нигерийцем Эфе Аджагбою и ушел с ринга.

Об этом сообщает BoxingScene.

Оба боксера появились в ринге, встали друг напротив друга, выслушали инструкции рефери и отправились по углам, в ожидании начала боя. После первого гонга Аджагба уверенно пошел в центр ринга, тогда как Харпер неожиданно перелез через канаты и демонстративно поспешно покинул зал под свист публики.

После такого поступка Харпера рефери признал победителем боя Аджагбу.

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Журналистка Джордан Харди сообщила в Twitter, что пообщалась с Харпером, и он объяснил свое поведение недостаточным гонораром, который ему пообещали за этот поединок.

— Если вам интересно, я разговаривала с Харпером, и он сказал, что покинул ринг через маленький гонорар. Джордан хочет уважения к себе, – написала журналистка.

На счету Аджагбы шесть побед, и до дисквалификации Харпера все они были достигнуты нокаутом.

Напомним, следующий бой чемпиона мира по боксу Василия Ломаченко состоится в декабре в Лос-Анджелесе.

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