Боксер сбежал из ринга на первой секунде боя

Американский боксер тяжелой весовой категории Кертис Харпер отказался от поединка с нигерийцем Эфе Аджагбою и ушел с ринга.

Об этом сообщает BoxingScene.

Оба боксера появились в ринге, встали друг напротив друга, выслушали инструкции рефери и отправились по углам, в ожидании начала боя. После первого гонга Аджагба уверенно пошел в центр ринга, тогда как Харпер неожиданно перелез через канаты и демонстративно поспешно покинул зал под свист публики.

После такого поступка Харпера рефери признал победителем боя Аджагбу.

Журналистка Джордан Харди сообщила в Twitter, что пообщалась с Харпером, и он объяснил свое поведение недостаточным гонораром, который ему пообещали за этот поединок.

If y’all are wondering I spoke to Harper and he said he walked out of the ring because he’s not getting paid enough to fight and that he wants respect. #AjagbaHarper #PBConFS1

— Jordan Hardy (@PBCJordanHardy) 25 серпня 2018 р.