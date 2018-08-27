Где смотреть Динамо — Аякс

Прямую трансляцию матча раунда плей-офф Лиги чемпионов между Динамо и Аяксом покажет телеканал Футбол 1.

В ответном матче плей-офф раунда Лиги чемпионов киевское Динамо сыграет дома с голландским Аяксом. Матч пройдет 28 августа на стадионе НСК Олимпийский в Киеве.

Начало матча в 22:00.

Отечественные болельщики имеют возможность посмотреть игру в прямом эфире на телеканале Футбол 1.

Также матч можно будет посмотреть на ресурсах LIVETV, livesport, smotrisport и SportLive.

Если у вас не будет возможности посмотреть игру в прямом эфире, вы сможете следить за ходом событий во время текстовой онлайн-трансляции на Фактах ICTV.

Фото: ФК Динамо Київ.