Где смотреть Динамо — Аякс

Прямую трансляцию матча раунда плей-офф Лиги чемпионов между Динамо и Аяксом покажет телеканал Футбол 1.
В ответном матче плей-офф раунда Лиги чемпионов киевское Динамо сыграет дома с голландским Аяксом. Матч пройдет 28 августа на стадионе НСК Олимпийский в Киеве.
Начало матча в 22:00.
Отечественные болельщики имеют возможность посмотреть игру в прямом эфире на телеканале Футбол 1.Читайте: Обзор матчей и результаты 6-го тура УПЛ Украинский уик-энд: гол Безуса в Бельгии и очередное фиаско команды Ярмоленко в АПЛ Динамо уступило Аяксу в первом матче плей-офф ЛЧ
Также матч можно будет посмотреть на ресурсах LIVETV, livesport, smotrisport и SportLive.
Если у вас не будет возможности посмотреть игру в прямом эфире, вы сможете следить за ходом событий во время текстовой онлайн-трансляции на Фактах ICTV.
Фото: ФК Динамо Київ.