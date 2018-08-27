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Лунин перешел в Леганес – официально

Голкипер Реала Андрей Лунин на правах аренды перешел в Леганес.

Андрей Лунин будет выступать под 99-м номером, сообщает CD Leganes.

Аренда рассчитана на сезон 2018/19.

19-летний вратарь будет представлен в четверг, 30 августа.

Читайте: Украинский уик-энд: гол Безуса в Бельгии и очередное фиаско команды Ярмоленко в АПЛ

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Лунин перешел в Леганес – официально / 3 фотографии

Напомним, Андрей Павелко считает, если бы ворота Реала в матче с Атлетико защищал Лунин, матч мог бы закончиться иначе.

Фото: CD Leganes

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