Голкипер Реала Андрей Лунин на правах аренды перешел в Леганес.
Андрей Лунин будет выступать под 99-м номером, сообщает CD Leganes.
Аренда рассчитана на сезон 2018/19.
19-летний вратарь будет представлен в четверг, 30 августа.
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Лунин перешел в Леганес – официально / 3 фотографии
Напомним, Андрей Павелко считает, если бы ворота Реала в матче с Атлетико защищал Лунин, матч мог бы закончиться иначе.
Фото: CD Leganes
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