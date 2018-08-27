Обзор матчей и результаты 6-го тура УПЛ

Факты ICTV подводят итоги 6-го тура украинской Премьер-лиги.
Накануне в чемпионате Украины по футболу сыграли шестой тур. Открывало тур донецкое дерби – Олимпик принимал Шахтер в Киеве и уступил со счетом 2:5.
В субботу в Одессе киевское Динамо потеряло первые очки в УПЛ, раскатав боевую ничью с Черноморцем. А луганская Заря всухую уступила дебютанту Премьер-лиги.
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Олимпик — Шахтер – 2:5
Голы: Пасич (19), Данченко (76, ав.) — Марлос (11), Мораес (17, 33, 74), Степаненко (42).
Александрия — Ворскла – 2:0
Голы: Банада (15, 17)
Черноморец — Динамо – 1:1
Голы: Грачев (84) — Русин (59)
Мариуполь — Львов – 2:2
Голы: Пихаленок (49), Чурко (59) — Парамонов (45+1), Бруно (51).
Карпаты — Арсенал-Киев – 1:2
Голы: Эрбес (55) — Ореховский (28), Гринь (39).
Заря – Десна – 0:2
Голы: Старенький (11), Безбородко (73).
Таким образом, после шести сыгранных туров турнирную таблицу возглавляет донецкий Шахтер, в активе которого 15 очков, столько же и в Александрии. Замыкает тройку киевское Динамо с 13-ю поинтами.
Напомним, Заря вдесятером сыграла вничью с Лейпцигом.
Фото: ФК Шахтер.