Обзор матчей и результаты 6-го тура УПЛ

Факты ICTV подводят итоги 6-го тура украинской Премьер-лиги.

Накануне в чемпионате Украины по футболу сыграли шестой тур. Открывало тур донецкое дерби – Олимпик принимал Шахтер в Киеве и уступил со счетом 2:5.

В субботу в Одессе киевское Динамо потеряло первые очки в УПЛ, раскатав боевую ничью с Черноморцем. А луганская Заря всухую уступила дебютанту Премьер-лиги.

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Олимпик — Шахтер – 2:5

Голы: Пасич (19), Данченко (76, ав.) — Марлос (11), Мораес (17, 33, 74), Степаненко (42).

Александрия — Ворскла – 2:0

Голы: Банада (15, 17)

Черноморец — Динамо – 1:1

Голы: Грачев (84) — Русин (59)

Мариуполь — Львов – 2:2

Голы: Пихаленок (49), Чурко (59) — Парамонов (45+1), Бруно (51).

Карпаты — Арсенал-Киев – 1:2

Голы: Эрбес (55) — Ореховский (28), Гринь (39).







Заря – Десна – 0:2

Голы: Старенький (11), Безбородко (73).

Таким образом, после шести сыгранных туров турнирную таблицу возглавляет донецкий Шахтер, в активе которого 15 очков, столько же и в Александрии. Замыкает тройку киевское Динамо с 13-ю поинтами.

Напомним, Заря вдесятером сыграла вничью с Лейпцигом.

Фото: ФК Шахтер.