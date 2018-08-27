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Свитолина и компания: самые эффектные теннисистки US Open из топ-10 (ГОЛОСОВАНИЕ)

Факты ICTV запустили голосования и предлагают оценить сильнейших теннисисток US Open.

Четвертый и заключительный турнир серии Grand Slam — Открытый чемпионат CША стартовал 27 августа на американском континенте.

На грунт американских кортов в этом году выйдет десятки теннисисток, которые могли бы с таким же успехом покорять сердца мужчин на подиуме во время модных показов.

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Поэтому Факты ICTV предлагают вам взглянуть на сильнейших теннисисток согласно рейтингу WTA, которые сыграют на US Open и выбрать самую эффектную.

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