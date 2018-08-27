Украинский уик-энд: гол Безуса в Бельгии и очередное фиаско команды Ярмоленко в АПЛ

В активе украинских сборников на прошлой неделе две победы в чемпионате Бельгии, дубль в Азербайджане и поражение в АПЛ.

В третьем туре английской Премьер-лиги Вест Хэм украинца Андрея Ярмоленко потерпел третье поражение подряд. На этот раз обидчиком молотобойцев выступил лондонский Арсенал. Канониры во главе с Унаи Эмери выиграли со счетом 3:1, а Ярмоленко вышел на замену. На 75-й минуте матча украинец заменил шотландца Роберта Снодградсса.

Ярмоленко пытался обострить игру передачами, но безрезультатно. За отведенные нашем хавбеку 15 “с хвостиком” минут английская пресса поставила украинцу нормальную оценку. От Mirror, Daily Mail и The Telegraph Андрей получил среднее 6, выше только у Фабьянски, Санчеса, Андерсона и Арнаутовича. Добавим, что автор статьи в Mirror задался риторическим вопросом, почему Мануэль Пеллегрини не дает шанс украинцу проявиться себя со стартовых минут.

В первом туре чемпионата Греции ПАОК с Евгением Хачериди и Евгением Шаховым в составе на своем поле обыграл Астерас со счетом 1:0.

Оба украинцы начали матч в стартовом составе ПАОКа, отыграв полный матч. Стоит отметить, что Хачериди провел не лучшую свою игру. Он уступил в нескольких ключевых единоборствах и заработал желтую карточку. В одном из эпизодов Хачериди так жестко встретил соперника, что сломал тому нос.

Другой украинец – Евгений Шахов помог команде заработать пенальти, который реализовал Александар Прийович. Мог Шахов отличиться и сам, но после его удара головой блестящий сейв сделал вратарь Астераса.

Первое поражение в новом сезоне чемпионата Бельгии потерпел Андерлехт Евгения Макаренко. Команда украинца уступила Брюгге (1:2). Судьбу встречи было решено еще в первом тайме.

В этом сезоне Евгений Макаренко провел в составе брюссельцев пять матчей, отдал результативную передачу и заработал две желтые карточки.

Поражение Андерлехта позволила взлететь на первое место в турнирной таблице Генку Руслана Малиновского. В 5-м туре Высшей лиги Бельгии Генк одержал волевую победу над Васланд-Беверен – 3:2.

Хавбек сборной Украины появился на поле лишь на 75-й минуте, когда его команда уступала гостям со счетом 1:2. Уже через 3 минуты Малиновский отличился ассистом с углового на Самату, а на 89-й автогол Кауфриза поставил точку во встрече.

Гент с двумя украинском в составе Романом Яремчуком и Игорем Пластуном тоже одержал волевую победу в матче с Локереном. Оба украинца вышли на игру с первых минут, но Яремчук был заменен на 68-й минуте. А вот Игорь Пластун, провел полный поединок.

За бельгийский Сент-Трюйден свой наилучший матч в сезоне провел украинский полузащитник Роман Безус. Украинец открыл счет в матче против Стандарта на 17-й минуте. Безус воспользовался грубой ошибкой вратаря соперников Гильерме Очоа и забил в пустые ворота из-за пределов штрафной. Однако, гола Романа было недостаточно для победы Сент-Трюйдена. Канарейки уступили Стандарту со счетом 2:3.

Украинский форвард Марко Девич отметился дублем за свою новую команду Сабах в матче против Зиры, в рамках 3-го тура чемпионата Азербайджана. 34-летний форвард в первых трех матчах за Сабах успел отличиться уже четыре раза. Сейчас его команда идет на второй строчке в турнирной таблице.

Голкипер мадридского Реала Андрей Лунин снова не попал в заявку на матч Ла Лиги. На выезде сливочные взяли верх над Жироной со счетом 1:4. Продолжает не попадать в заявку Манчестер Сити и Александр Зинченко. Между тем, горожане без Зины потеряли очки в матче с Вулверхэмптоном, расписав ничью 1:1. Не попал в заявку Шальке на первую игру в новом сезоне Бундеслиги и Евгений Коноплянка. Отсутствие хавбека связано с восстановлением после травмы, которую Евгений получил на тренировке.

Мария Степанюк