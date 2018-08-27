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Сборная Германии провалилась на ЧМ-2018 из-за “канакен” и “картошки”

Немецкие журналисты узнали детали конфликта внутри немецкой сборной, которая на Мундиале 2018 не смогла выйти из группы.

Игроки сборной Германии по футболу на чемпионате мира 2018 года раскололись на два лагеря по национальному признаку и образу жизни.

Об этом сообщает издание Bild.

В первой группе были в основном игроки иностранного происхождения — Месут Озил, Жером Боатенг, Илкай Гюндоган и другие. Эти игроки выделялись музыкальными вкусами (хип-хоп), носили дорогие украшения и предпочитали престижные автомобили.

Их манеры высмеивали и пародировали представители лагеря “настоящих немцев” Томас Мюллер и Матс Хуммельс. Футболисты с немецкими корнями, наоборот, отличались более скромным поведением.

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Обе группы именовали друг друга неприятными кличками. Футболистов иностранного происхождения обозначали ругательным прозвищем для мигрантов — “канакен”. Немцев же называли “картошкой” (насмешливое прозвище, которое часто употребляют турки в отношении коренных жителей Германии).

Отмечается, что оба лагеря были недовольны тем, как главный тренер бундестим Йоахим Лев сформировал состав на ЧМ-2018. Иностранцы возмущались по поводу Лероя Сане; немцы негативно восприняли отсутствие Сандро Вагнера.

Напомним, на чемпионате мира по футболу в России сборная Германии впервые за 80 лет не сумела преодолеть групповой этап. В заключительном матче группового этапа немцы уступили сборной Южной Кореи со счетом 0:2.

Фото: Andre DurÃo Dreamstime.com

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