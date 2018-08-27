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Сборная Украины на Лиге наций: Шевченко объявил список футболистов

Главный тренер сборной Украины Андрей Шевченко определился с полным списком игроков национальной команды, которые будут готовиться к матчам Лиги наций.

Андрей Шевченко на поединки Лиги наций вызвал 24-х футболистов, сообщает официальный сайт Федерации футбола Украины.

Заявка сборной Украины на матчи против Чехии и Словакии выглядит следующим образом:

Вратари: Андрей Пятов (Шахтер), Денис Бойко (Динамо), Андрей Лунин (Реал, Испания).

Защитники: Ярослав Ракицкий, Сергей Кривцов, Олег Данченко, Николай Матвиенко (все – Шахтер), Никита Бурда (Динамо), Александр Караваев (Зоря), Евгений Хачериди (ПАОК, Греция), Евгений Макаренко (Андерлехт, Бельгия).

Полузащитники: Евгений Коноплянка (Шальке, Германия), Андрей Ярмоленко (Вест Хэм, Англия), Тарас Степаненко, Марлос (оба – Шахтер), Сергей Сидорчук, Виктор Цыганков, Виталий Буяльский, Владимир Шепелев (все – Динамо), Александр Зинченко (Манчестер Сити, Англия), Руслан Малиновский (Генк, Бельгия), Андрей Цуриков (Александрия).

Нападающие: Роман Яремчук (Гент, Бельгия), Артем Беседин (Динамо Киев).

В резервном списке остались Евгений Селезнев (Акхисар Беледиеспор, Турция) и Василий Кравец (Луго, Испания).

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К слову, матч против сборной Чехии Украина сыграет 6 сентября, а против сборной Словакии – 9 сентября.

Напомним, по случаю Дня независимости Украины Факты ICTV готовили рейтинг главных достижений отечественных спортсменов за 27 лет.

ФотоOleh Dubyna/Dreamstime.com

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