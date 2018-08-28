Альтман: Динамо сделает все возможное, чтобы пройти в групповой этап ЛЧ

Бывший тренер симферопольской Таврии и сборной Украины Семен Альтман в комментарии ФАКТАМ ICTV поделился ожиданиями от матча Динамо – Аякс.

Экс-тренер симферопольськой Таврии и сборной Украины Семен Альтман поделился ожиданиями от ответного матча плей-офф раунда Лиги чемпионов Аякс — Динамо.

— Я же живу в Украине, поэтому сегодня всем сердцем и душой буду болеть за киевское Динамо. Тем более, я еще и киевлянин, воспитывался и прожил долго в Киеве, — сказал Альтман.

По мнению Альтмана, в матче на НСК Олимпийском может случиться все, что угодно. Наибольшая ответственность в предстоящей встрече будет лежать на тренерском штабе и их решениях:

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— Я считаю, что футбол такая игра, в отличии от шахмат, что можно построить таким образом игру, что бы добиться результата. Это зависит от многих слагаемых в футболистов. За это и любят футбол, потому что он непредсказуем.

В сегодняшнем матче может произойти все.

Мне трудно сказать, за счет чего Динамо Киев может превзойти Аякс, так как я не нахожусь непосредственно в расположении команды Динамо, но я не сомневаюсь, что тренеры разработают такую стратегическую линию матча, чтобы сделать все возможное, чтобы пройти в основную сетку Лиги чемпионов, — добавил он.

Напомним, Факты ICTV проведут онлайн-трансляцию матча плей-офф раунда Лиги чемпионов Динамо — Аякс.