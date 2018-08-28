PHNjcmlwdCBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1pZD0iMTMxOSIgZGF0YS1vdXRzdHJlYW0tZm9ybWF0PSJmdWxsc2NyZWVuIiBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1zaXRlX2lkPSJGYWt0eV9GdWxsc2NyZWVuIiBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1jb250ZW50X2lkPSJmYWt0eS5pY3R2LnVhIiBzcmM9Ii8vcGxheWVyLmFkdGVsbGlnZW50LmNvbS9vdXRzdHJlYW0tdW5pdC8yLjExL291dHN0cmVhbS11bml0Lm1pbi5qcyI+PC9zY3JpcHQ+
ФАКТЫ iPad / iPhone ФАКТЫ Android
Факты / Спорт / Где смотреть Динамо — Аякс/

Где смотреть Динамо — Аякс

Прямую трансляцию матча раунда плей-офф Лиги чемпионов между Динамо и Аяксом покажет телеканал Футбол 1.

В ответном матче плей-офф раунда Лиги чемпионов киевское Динамо сыграет дома с голландским Аяксом. Матч пройдет 28 августа на стадионе НСК Олимпийский в Киеве.

Начало матча в 22:00.

Отечественные болельщики имеют возможность посмотреть игру в прямом эфире на телеканале Футбол 1.

Читайте: Обзор матчей и результаты 6-го тура УПЛ Украинский уик-энд: гол Безуса в Бельгии и очередное фиаско команды Ярмоленко в АПЛ Динамо уступило Аяксу в первом матче плей-офф ЛЧ

Также матч можно будет посмотреть на ресурсах LIVETVlivesportsmotrisport и  SportLive.

Если у вас не будет возможности посмотреть игру в прямом эфире, вы сможете следить за ходом событий во время текстовой онлайн-трансляции на Фактах ICTV.

ФотоФК Динамо Київ.

Теги: , ,
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

По теме

Загружается…
Загружается…
Загружается…

РЕГИСТРАЦИЯ

Войти с помощью данных

Забыли пароль?

Восстановить пароль

Войдите через социальные сети

Вверх Вверх
Вверх

    Нашли ошибку в тексте?

    Ошибка