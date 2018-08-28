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Дэвид Бекхэм предстанет перед судом за нарушение закона

Бывший полузащитник сборной Англии Дэвид Бекхэм предстанет перед судом за превышение скорости в январе этого года.

Экс-полузащитник Манчестер Юнайтед и Реал Мадрид Дэвид Бекхэм предстанет перед судом за превышение скорости.

Об этом сообщает Daily Mail.

По утверждению полиции, экс-капитан сборной Англии на черном Bentley превысил скорость на 19 миль в час на одной из улиц Западного Лондона.

Бекхэм отрицает обвинения и утверждает, что не превышал скорость. Однако, нарушения зафиксировали камеры видеонаблюдения.

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Слушания по этому делу состоится 28 августа. Если суд признает вину спортсмена, ему грозит серьезный штраф или лишение водительских прав.

В 1999 году Бекхэм был лишен на 8 месяцев прав и оштрафован на £150 тыс. За превышение скорости, но после рассмотрения апелляции ему были возвращены права.

Ранее сын Бекхэма устроил сюрприз отцу в честь его дня рождения.

Фото: Featureflash Dreamstime.com.

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