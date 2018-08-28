Динамо — Аякс: онлайн-трансляция матча

Смотрите онлайн-трансляцию матча плей-офф раунда Лиги чемпионов Динамо — Аякс на Фактах ICTV во вторник, 28 августа, в 22:00.

Киевское Динамо и амстердамский Аякс сойдутся на стадионе НСК Олимпийский в Киеве в рамках матча плей-офф раунда Лиги чемпионов во вторник, 28 августа.

К ответному матчу соперники подходят в разном настроении. Амстердамцы прошлого уик-энда разгромили в чемпионате Ерадивизии дебютанта Эммен со счетом 5:0. В матче отличились по голу обидчики киевлян в ЛЧ Тадич и Зийех, дубль на счету Хунтелаара еще один мяч соперник забил себе сам.

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Киевское Динамо, в свою очередь, полуэкспериментальным составом с трудом одержало победу в Одессе над Черноморцем, сыграв 1:1.

Прогноз букмекеров

По мнению букмекеров фаворитом встречи являются подопечные Эрика Тен Хага. На победу Динамо дают коэффициент 2.75. Успех голландцев оценивают в 2.44. Ничейный результат встречи — 3.55.

Прогноз Факты ICTV

Динамо — Аякс – 1:1