Динамо сыграло вничью с Аяксом и покинуло ЛЧ

Динамо на стадионе НСК Олимпийский сыграло ответный матч раунда плей-офф Лиги чемпионов против Аякса.

Динамо — Аякс – 0:0 (1:3)

Динамо: Бойко, Сыдорчук (Шапаренко, 64), Вербич, Шепелев (Гармаш, 46), Цыганков, Пиварич, Бурда, Буяльский (Русин, 85), Кадар, Супряга, Кендзера.

Аякс: Онана, де Лайт, Вобер (Ейтинг, 79), ван де Бек (Де Вит, 85), Хунтелаар, Тадич, Мазраави, Блинд, Шене, Де Йонг, Зиех.

В ответном матче плей-офф раунда Лиги чемпионов киевское Динамо на своем поле принимало амстердамский Аякс. Встреча прошла на стадионе НСК Олимпийский и завершилась со счетом 0:0

Подопечные Хацкевича очень активно начали встречу и в первые 10 минут не давали сопернику даже дойти до ворот Дениса Бойко. Но уже на 14-й минуте после навеса от Зиеха, Кендзера проигрывая в борьбе придержал соперника в штрафной, заработал предупреждение, а арбитр встречи указал на 11-ти метровую отметку. К счастью для киевлян Тадич пробил мощно, но в стойку ворот, а на добивании то же Тадич пробил выше.

Ближе к середине первого тайма несколько опасных моментов имел Зиех, а в Динамо свои шансы не реализовал Цыганков и Вербич.

Под конец первого тайма зрители на НСК увидели блестящий сейв от Дениса Бойко после удара Хунделаара.

Во втором тайме динамовцы немножко подсели к своим воротам. Хороший момент на старте имел Мазраави, который пробивал в дальнюю девятку, но Бойко снова был на высоте. Динамовцам по ходу второго тайма так ничего и не удавалось сделать у ворот Онана.

В итоге Динамо в ответном матче играет вничью с Аяксом и за скучаю двух матчей завершает выступить в Лиге чемпионов. На голландцев ждет групповой этап ЛЧ, подопечные Хацкевича сыграют в Лиге Европы.

Напомним, Факты ICTV провели онлайн-трансляцию матча плей-офф раунда Лиги чемпионов Динамо — Аякс.

Фото: AFC Ajax.