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И пиво не пролил: отец героически спас детей от бейсбольной биты

На бейсбольном матче в Нью-Йорке отец спас свои детей от летящей в лицо биты, отбив ее на лету.

Об этом сообщает Daily Mail.

Молниеносную реакцию показал один из зрителей бейсбольного матча.

Когда у игрока вылетела бита, все люди начали разбегаться, но отец отбил ее, чтобы спасти своих детей.

При этом мужчина даже не выпустил банку пива из рук.

Читайте: Ребенка уже не было видно. На Прикарпатье парень спас из водопада мать и дочь

Напомним, как в Испании дрон спас тонущую женщину.

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