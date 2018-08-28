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Лунин провел первую тренировку в Леганесе

Украинский голкипер Андрей Лунин приступил к работе со своей новой командой.

Легалес накануне объявил о переходе из Реала на правах аренды голкипера Андрея Лунина.

Сегодня же украинский вратарь провел первую тренировку с новой командой.

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Видео с моментами тренировки на своей странице в Twitter разместил Леганес.

В следующем туре Примеры Леганес сыграет именно с мадридским Реалом, однако сливочные запретили Лунину играть против них.

Фото: CD Leganes.

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