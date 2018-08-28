Лунин провел первую тренировку в Леганесе

Украинский голкипер Андрей Лунин приступил к работе со своей новой командой.
Легалес накануне объявил о переходе из Реала на правах аренды голкипера Андрея Лунина.
Сегодня же украинский вратарь провел первую тренировку с новой командой.
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Видео с моментами тренировки на своей странице в Twitter разместил Леганес.
Aquí tenéis imágenes de Lunin en su primer entrenamiento con el C.D. Leganés pic.twitter.com/1AkWkySH9B
— C.D. Leganés (@CDLeganes) 28 серпня 2018 р.
В следующем туре Примеры Леганес сыграет именно с мадридским Реалом, однако сливочные запретили Лунину играть против них.
Фото: CD Leganes.