Лунин провел первую тренировку в Леганесе

Украинский голкипер Андрей Лунин приступил к работе со своей новой командой.

Легалес накануне объявил о переходе из Реала на правах аренды голкипера Андрея Лунина.

Сегодня же украинский вратарь провел первую тренировку с новой командой.

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Видео с моментами тренировки на своей странице в Twitter разместил Леганес.

Aquí tenéis imágenes de Lunin en su primer entrenamiento con el C.D. Leganés pic.twitter.com/1AkWkySH9B — C.D. Leganés (@CDLeganes) 28 серпня 2018 р.

В следующем туре Примеры Леганес сыграет именно с мадридским Реалом, однако сливочные запретили Лунину играть против них.

Фото: CD Leganes.