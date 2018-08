Манчестер Юнайтед решил окончательно добить своих фанатов

Манчестер Юнайтед анонсировал свой новый комплект формы, который, вероятно, станет выездным для команды в сезоне 2018/19.

Новая форма будет выполнена в довольно нестандартном, как для Юнайтед цвете. Розовый комплект поступит в продажу во все официальные магазины клуба уже 28 августа.

Красные дьяволы о новом комплект решили объявить необычным способом — сообщение было оформлено в виде новостей на страницах газеты Manchester Evening News.

The Manchester United programme confirms a new pink shirt will be launched tomorrow pic.twitter.com/KPWlA23OFz

“Розовый снова в моде. Не только в сердце и мыслях фанатов, но и на спинах наших героев”, — сообщается в тексте газеты.

The pink top that is supposed to be our away top for the new season. #mufc pic.twitter.com/WrG7sIQU9m

— Manchester United Updates (@mnuupdates) 27 августа 2018 г.