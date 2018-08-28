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Манчестер Юнайтед решил окончательно добить своих фанатов

Манчестер Юнайтед анонсировал новый комплект формы необычного цвета.

Манчестер Юнайтед анонсировал свой новый комплект формы, который, вероятно, станет выездным для команды в сезоне 2018/19.

Новая форма будет выполнена в довольно нестандартном, как для Юнайтед цвете. Розовый комплект поступит в продажу во все официальные магазины клуба уже 28 августа.

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Красные дьяволы о новом комплект решили объявить необычным способом — сообщение было оформлено в виде новостей на страницах газеты Manchester Evening News.

“Розовый снова в моде. Не только в сердце и мыслях фанатов, но и на спинах наших героев”, — сообщается в тексте газеты.

Напомним, в 3-м туре АПЛ Тоттенхэм разгромил Манчестер Юнайтед на Олд Траффорд.

Фото: Boonlong Noragitt Dreamstime.com

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