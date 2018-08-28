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Не Пирло и не Роналду! Футболистка закрутила эффектный гол со штрафного

Футболистка с Фарерских островов положила невероятный гол в ворота соперника со штрафного.

В финале Кубка Фарерских островов среди женщин встречались ЕБ/Стреймур/Скала и Хавнар Белтфелаг.

Как и в прошлом сезоне трофей Кубка разыграли эти же команды и второй год подряд приз достался ЕБ/Скела.

Читайте: Как в Матрице! Сексапильная бразильянка забила гол пяткой с нулевого угла

На 71-й минуте в штрафной Хавнар Белтфелаг назначили опасный стандарт. Его выполнила хавбек Маргунн Линдхольм.

Мяч несколько раз менял направление в воздухе и без шансов для вратаря влетел в дальнюю девятку.

Напомним, УЕФА назвал лучший гол сезона 2017/18.

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