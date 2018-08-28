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Тоттенхэм разгромил Манчестер Юнайтед на Олд Траффорд

Манчестер Юнайтед уступил Тоттенхэму в матче третьего тура английской Премьер-лиги.

Манчестер Юнайтед в рамках 3-го тура АПЛ стадионе Олд Траффорд принимал Тоттенхэм. Встреча завершилась победой подопечных Маурисио Почеттино со счетом 3:0.

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На 50-й минуте счет открыл форвард Тоттенхэма Гарри Кейн, который головой отправил мяч в дальний угол ворот манкунианцев. Через две минуты гости удвоили преимущество в счете – полузащитник Кристиан Эриксен сделал передачу в центр штрафной МЮ, и хавбек Лукас Моура поразил сетку ворот красных дьяволов. На 85-й минуте игры Моура, оформил дубль, доведя счет до разгромного.

Таким образом Манчестер Юнайтед допустил второе подряд поражение в чемпионате Англии и опустился на 13-е место в турнирной таблице. Тоттенхэм набрал девять очков и расположился на второй строчке.

Напомним, голкипер Ливерпуля Лорис Кариус перешел в турецкий Бешикташ.

Фото: Clive Mason/Getty Images

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