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УЕФА назвал лучший гол сезона 2017/18

УЕФА на своем официальном сайте объявил результаты голосования в номинации на лучший гол прошлого сезона.

УЕФА назвал лучший гол сезона.

По итогам голосования, в котором приняли участие более 346 тыс. пользователей сайта, лучшим был признан гол нападающего Ювентуса Криштиану Роналду, который он забил в ворота бьянконери, будучи игроком Реала в первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов (3:0) .

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За мяч португальца проголосовали более 197 тыс. человек.

Второе место занял гол французского хавбека Марселя Димитри Пайета, забитый в ворота немецкого Лейпцига (5:2) в матче четвертьфинала Лиги Европы (35 тыс.).

Третьей в голосовании стала испанка Ева Наварро (23 тыс.), которая забила в ворота сборной Германии в финале чемпионата Европы среди девушек до 17 лет.

Напомним, на первом домашнем матче Реала установлено антирекорд посещаемости за последние 9 лет.

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