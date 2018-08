УЕФА назвал лучший гол сезона 2017/18

УЕФА назвал лучший гол сезона.

По итогам голосования, в котором приняли участие более 346 тыс. пользователей сайта, лучшим был признан гол нападающего Ювентуса Криштиану Роналду, который он забил в ворота бьянконери, будучи игроком Реала в первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов (3:0) .

За мяч португальца проголосовали более 197 тыс. человек.

You came, you saw, you voted.

Here are the in the result of the vote for UEFA Goal of the Season 17/18… pic.twitter.com/JnyWUAkLGs

— UEFA Champions League (@ChampionsLeague) 28 августа 2018 г.