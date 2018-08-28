PHNjcmlwdCBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1pZD0iMTMxOSIgZGF0YS1vdXRzdHJlYW0tZm9ybWF0PSJmdWxsc2NyZWVuIiBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1zaXRlX2lkPSJGYWt0eV9GdWxsc2NyZWVuIiBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1jb250ZW50X2lkPSJmYWt0eS5pY3R2LnVhIiBzcmM9Ii8vcGxheWVyLmFkdGVsbGlnZW50LmNvbS9vdXRzdHJlYW0tdW5pdC8yLjExL291dHN0cmVhbS11bml0Lm1pbi5qcyI+PC9zY3JpcHQ+
ФАКТЫ iPad / iPhone ФАКТЫ Android
Факты / Спорт / Зажигательный танец в бикини от жены боксера Шелестюка/

Зажигательный танец в бикини от жены боксера Шелестюка

Жена боксера Тараса Шелестюка выложила на своей странице в соцсети сексуальный танец.

Жена непобежденного украинского боксера Тараса Шелестюка (16-0, 10 КО) Алина в своем Instagram опубликовала видео, на котором она танцует на фоне красивого вида вокруг.

Читайте: Рыжая бестия: головокружительная рафтингистка из Казахстана

Судя по геолокации к посту, видео было сделано в Ньюпорт-Бич в пригороде Лос-Анджелеса.

Ранее Ольга Харлан в соцсети Instagram поделились соблазнительным снимком с отдыха в Хорватии.

Фото: Instagram/alina.supernova

Теги: ,
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

По теме

Свитолина и компания: самые эффектные теннисистки US Open из топ-10 (ГОЛОСОВАНИЕ)
Харлан в бикини загорает на пляже в Хорватии
Рыжая бестия: головокружительная рафтингистка из Казахстана
457 дней без секса: теннисистка Бушар поделилась снимком
Динамо vs Шахтер: чьи жены и девушки сексуальнее? (ГОЛОСОВАНИЕ)
Девушка чемпиона Формулы-1 обнажилась у фонтана
Девушка-мозаика: легкоатлетка, которая сводит с ума одним взглядом
Жена игрока Шахтера в сексуальном бикини отдыхает на пляже
Загружается…
Загружается…
Загружается…

РЕГИСТРАЦИЯ

Войти с помощью данных

Забыли пароль?

Восстановить пароль

Войдите через социальные сети

Вверх Вверх
Вверх

    Нашли ошибку в тексте?

    Ошибка