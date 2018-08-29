PHNjcmlwdCBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1pZD0iMTMxOSIgZGF0YS1vdXRzdHJlYW0tZm9ybWF0PSJmdWxsc2NyZWVuIiBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1zaXRlX2lkPSJGYWt0eV9GdWxsc2NyZWVuIiBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1jb250ZW50X2lkPSJmYWt0eS5pY3R2LnVhIiBzcmM9Ii8vcGxheWVyLmFkdGVsbGlnZW50LmNvbS9vdXRzdHJlYW0tdW5pdC8yLjExL291dHN0cmVhbS11bml0Lm1pbi5qcyI+PC9zY3JpcHQ+
ФАКТЫ iPad / iPhone ФАКТЫ Android
Факты / Спорт / Футболисты сборной Германии на ЧМ-2018 курили сигареты и кальян/

Футболисты сборной Германии на ЧМ-2018 курили сигареты и кальян

Защитник сборной Германии Антонио Рюдигер брал с собой кальян на чемпионат мира-2018.

По информации Bild, главный тренер сборной Германии Йоахим Лев позволял своим подопечным на Мундиале 2018 курить сигареты.

Также стало известно, что один из футболистов немецкой команды Антонио Рюдигер брал с собой на чемпионат мира кальян. По информации издания, защитник является фанатом кальяна и регулярно использовал его во время ЧС.

Читайте: Сборная Германии провалилась на ЧМ-2018 из-за “канакен” и “картошки”

Стоит отметить, что Лев позволяет игрокам курить одну-две сигареты в день во время сборов.

Судя по всему, к Рюдигеру не будут применяться какие-либо санкции.

Напомним, что на ЧМ-2018 Германия впервые за 80 лет не смогла преодолеть групповой этап, заняв четвертое место в квартете F.

Фото: Andre DurÃo Dreamstime.com

Теги: , ,
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

По теме

В Кубке Англии игрок забил автогол с центра поля
Не Пирло и не Роналду! Футболистка закрутила эффектный гол со штрафного
Дэвид Бекхэм предстанет перед судом за нарушение закона
Сборная Украины на Лиге наций: Шевченко объявил список футболистов
Лунин перешел в Леганес – официально
Сборная Германии провалилась на ЧМ-2018 из-за “канакен” и “картошки”
Фиаско, которое не дает спать: немецкие футбольные боссы вызвали на ковер Лева и Бирхоффа
Как в Матрице! Сексапильная бразильянка забила гол пяткой с нулевого угла
Загружается…
Загружается…
Загружается…

РЕГИСТРАЦИЯ

Войти с помощью данных

Забыли пароль?

Восстановить пароль

Войдите через социальные сети

Вверх Вверх
Вверх

    Нашли ошибку в тексте?

    Ошибка