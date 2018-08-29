Лейпциг — Заря: прогноз букмекеров на матч

Лейпциг на стадионе Ред Булл Арена сыграет против Зари в матче плей-офф раунда Лиги Европы.
Заря в четверг, 30 августа, проведет ответный матч в рамках плей-офф раунда Лиги Европы, в котором луганчане на выезде на Ред Булл Арене сыграют против немецкого Лейпцига.
По мнению букмекеров абсолютным фаворитом встречи являются подопечные Ральфа Рагника. На победу Лейпцига дают коэффициент 1.19. Успех украинцев оценивают в 15.00. Ничейный результат встречи — 6.80.
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Отметим, что Факты ICTV проведут онлайн-трансляцию встречи. Начало в 19:30.
Фото: FC Zorya, RB Leipzig.
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