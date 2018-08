Свитолина отказалась общаться с российскими журналистами

Элина Свитолина отказала в интервью Eurosport Russia в Нью-Йорке.

Об этом сообщил комментатор российского телеканала Максим Янчевский на своей странице в Twitter.

По его словам, украинка после победы в первом раунде US Open отказалась от флеш-интервью, ответив: “Простите, я не могу”.

Elina Svitolina refused to speak with Eurosport Russia on court after @usopen R1 win.

She said “Sorry, I can’t” (on Russian) just on the way off the court.

In January 2018 it was ok. https://t.co/Nkvxi1LGCh#itsapity

— Maxim Yanchevsky (@mak_astr) 28 августа 2018 г.