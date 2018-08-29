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Свитолина отказалась общаться с российскими журналистами

Украинская теннисистка Элина Свитолина отказала в интервью Eurosport Russia во время Открытого чемпионата США в Нью-Йорке.

Элина Свитолина отказала в интервью Eurosport Russia в Нью-Йорке.

Об этом сообщил комментатор российского телеканала Максим Янчевский на своей странице в Twitter.

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По его словам, украинка после победы в первом раунде US Open отказалась от флеш-интервью, ответив: “Простите, я не могу”.

Напомним, Элина Свитолина сумела победить Сачи Викери в стартовом круге Открытого чемпионата США по теннису.

Ранее Элина Свитолина опустилась на седьмое место в рейтинге WTA.

ФотоSergbob Dreamstime.com.

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