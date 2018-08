Теннисистка разделась на корте US Open и заработала штраф

Французская теннисистка Ализе Корне во время матча первого круга US Open против шведки Йоханне Ларссон сняла футболку, находясь на корте, и заработала штраф за неспортивное поведение.

Из-за высокой температуры (жара достигала 36 градусов) в матче был сделан перерыв на 10 минут для охлаждения участниц, после которой Корне вернулась на корт в футболке, надетой задом наперед.

Согласно правилам WTA, теннисисткам разрешено снимать элементы экипировки только за пределами корта.

Решение было бурно воспринято публикой, ссылаясь на то, что мужчинам теннисистам никто не выносит предупреждение за те же поступки.

“На US Open Ализе Корне переодела футболку, неправильно ее надев, и тут же была за это предупреждена. А вот Новак Джокович может переодеваться сколько угодно, и никто ему и слова не скажет. Сексизм в теннисе в 21 веке”.

US Tennis Open Alizé Cornet take top off because it was back to front and she’s been penalised for breaking the rules. And yet Novak Djokovic can change his top and nothing is said. Sexism in Tennis it’s the 21st Century FFS. pic.twitter.com/iwVXHh779u

— GamingWelchman ETS (@GamingWelchman) 29 августа 2018 г.