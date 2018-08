В Кубке Англии игрок забил автогол с центра поля

Полузащитник английского клуба Хаддерсфилд Таун Жуниньо Бакуна забил автогол в матче против Сток Сити в рамках Кубка лиги.

Уже в добавленное время, когда счёт был 1:0 в пользу Сток Сити, Бакуна пытался прервать навесную передачу соперника.

Однако после удара голландца мяч влетел прямо в ворота Хаддерсфилда.

What an absolute worries on an own goal by Bacuna! #stkhud #stokecity pic.twitter.com/yqD7kiaKhh

— ⚽️ Phil Robinson ®⚽️ (@Philrj20) 28 августа 2018 г.