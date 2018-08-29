В Кубке Англии игрок забил автогол с центра поля

Футболист пытался прервать навес соперника, а в результате забил зрелищный автогол.
Полузащитник английского клуба Хаддерсфилд Таун Жуниньо Бакуна забил автогол в матче против Сток Сити в рамках Кубка лиги.
Уже в добавленное время, когда счёт был 1:0 в пользу Сток Сити, Бакуна пытался прервать навесную передачу соперника.
Однако после удара голландца мяч влетел прямо в ворота Хаддерсфилда.
What an absolute worries on an own goal by Bacuna! #stkhud #stokecity pic.twitter.com/yqD7kiaKhh
— ⚽️ Phil Robinson ®⚽️ (@Philrj20) 28 августа 2018 г.
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В итоге Сток Сити победил со счётом 2:0.
Напомним, мексиканская команда проиграла кубок из-за автогола.
Фото: 1927.kiev.ua