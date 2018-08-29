Жеребьевка Лиги чемпионов: где смотреть, когда и кто с кем может сыграть

Жеребьевка группового этапа Лиги чемпионов состоится в четверг, 30 августа.
Жеребьевка Лиги чемпионов решит в какую из групп попадет каждая из 32 команд, которые будут участвовать в розыгрыше группового этапа Лиги чемпионов. В сезоне 2018/19 Украина будет представлена одной командой — Шахтер Донецк.
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Подопечные Фонсеки напрямую попали в групповой этап, как чемпионы УПЛ. Вице-чемпион Украины киевское Динамо не смогло преодолеть стадию плей-офф квалификации Лиги чемпионов, уступив по сумме двух матчей амстердамскому Аяксу.
Когда и где состоится жеребьевка?
В четверг, 30 августа в Монако состоится жеребьевка группового этапа Лиги чемпионов.
Церемония начнется в 19.00 по киевскому времени.
Где смотреть?
Прямую трансляцию можно будет посмотреть в эфире телеканала Футбол 2.
Также жеребьевки будет транслироваться на сайте UEFA.com.
Какие команды сыграют на этом этапе?
Кроме донецкого Шахтера бороться за трофей Лиги чемпионов будет еще 31 команда:
Англия: Манчестер Сити, Ливерпуль, Тоттенхэм Хотспур, Манчестер Юнайтед
Испания: Реал Мадрид, Атлетико Мадрид, Барселона, Валенсия
Германия: Бавария, Боруссия Дортмунд, Шальке, Хоффенхайм
Италия: Ювентус, Наполи, Рома, Интер
Франция: ПСЖ, Лион, Монако
Россия: Локомотив, ЦСКА
Португалия: Порту
Турция: Галатасарай
Бельгия: Брюгге
Чехия: Виктория Пльзень
Нидерланды: Аякс
Греция: АЕК
Швейцария: Янг Бойз
Еще три команды присоединятся к этому списку после после отборочного квалификационного раунда в среду (29 августа).
Как будет происходить жеребьевки?
Все клубы поделят на четыре корзины. В первую корзину попадет чемпион ЛЧ, победитель Лиги Европы УЕФА и чемпионы шести самых высоких по рейтингу чемпионатов.
- 1-я корзина: Реал Мадрид, Атлетико Мадрид, Барселона, Бавария, Манчестер Сити, Ювентус, ПСЖ, Локомотив
- 2-я корзина: Боруссия Дортмунд, Порту, Манчестер Юнайтед, Шахтер, Наполи, Тоттенхэм, Рома
- 3-я корзина: Шальке, Лион, Монако, ЦСКА
- 4-я корзина: Брюгге, Галатасарай, Интер, Хоффенхайм
В какие корзины попадет Ливерпуль, Валенсия, Виктория Пльзень, Аякс, АЕК и Янг Бойз будет известно после того, как определятся еще 3 участника.
Где пройдет финал Лиги чемпионов 2018/19?
Финал главного клубного турнира Старого света состоится на родном стадионе Атлетико в Мадриде – Ванда Метрополитано. Трофей разыграют 1 июня 2019 года.
Ранее УЕФА объявил тройку финалистов за звание игрока сезона.